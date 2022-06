Der Friedhof der Gemeinde ist defizitär. Dies hatte der Bayerische Kommunale Prüfungsverband im Rahmen der Rechnungsprüfung der Jahre 2014 bis 2017 festgestellt. Der Grad der Kostendeckung habe teilweise sogar unter 50 Prozent gelegen. Dies bedeutet, dass die Gemeinde eigentlich die doppelten Gebühren für eine Bestattung und die Grabnutzung erheben müsste. Die Rechnungsprüfer empfahlen daher, den Gebührenbedarf zu ermitteln und dann über eine Anpassung der Gebühren zu entscheiden.

Die VG-Verwaltung Ebermannstadt hatte deshalb dem Gemeinderat nun ein Fachbüro empfohlen, das diese Gebührenkalkulation erstellen sollte. Die Kosten dafür sollen sich auf rund 6700 Euro belaufen, die Neukalkulation selbst solle im kommenden Jahr durchgeführt werden.

Doch: Einschließlich Bürgermeister Alwin Gebhardt (DWV) stimmte der komplette Gemeinderat gegen die Beauftragung des Büros. Uwe Knoll (FWG) betonte, dass das Ganze nicht neu sei und man nun wieder 7000 Euro ausgeben solle, obwohl man wisse, wo der Hase im Pfeffer liege. Die Kosten infolge einer Bestattung durch einen externen Bestattungsunternehmen liegen laut Bürgermeister Gebhardt 200 bis 250 Euro höher, als wenn der gemeindliche Bauhof das Grab herstellt. Daher wisse man auch, dass die Gemeinde bei der Grabherstellung defizitär arbeite. Allerdings könne nur ein Planungsbüro eine gültige Gebührensatzung erstellen, so Gebhardt.

Selbst nach Ursachen suchen

Ernst König (DWV), als Verwaltungsrichter der Experte im Rat für solche Fälle, warnte, dass sich die Kosten für die Bürger verdoppeln, wenn man die Gebührenkalkulation von einem Fachbüro erstellen lasse – zumal auch die Kosten dieser Expertise von den Bürgern getragen werden müssten. „Den Kostenaufwand, den wir jetzt betreiben, packen wir dann noch oben drauf“, so König, der betonte, das so eine Geschichte in der Bürgerschaft schnell heftige Diskussionen auslösen könne. Zunächst solle man lieber selbst nach den Ursachen der Kostenunterdeckung suchen, sprich Aufwand und Ertrag prüfen. Das Thema wird den Gemeinderat wohl noch länger beschäftigen.

Zugestimmt wurde anschließend der Beschaffung von 22 digitalen Pagern, also Meldeempfängern, als zusätzliches Alarmierungssystem für die Feuerwehren Unterleinleiter und Dürrbrunn zum Preis von knapp 12.000 Euro. Die Pager, die vom Freistaat mit 80 Prozent bezuschusst werden, sollen im Besitz der Gemeinde bleiben.