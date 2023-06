Eine Woche lang trainierten die ersten bis vierten Klassen der Grundschule Wiesenthau mit Luis und Reza ihre außergewöhnlichen Choreografien. Die beiden Tanzlehrer aus Marburg waren die ganze Woche vor Ort in der Grundschule Wiesenthau , um mit den Schülern die unzähligen Tanzschritte einzustudieren. So mancher Schüler wuchs dabei über sich selbst hinaus und auf einmal sahen die Eltern ihre Jungs und Mädels als frisch gebackene Breakdancer bei ihrem Auftritt auf dem Pausenhof während des Schulfests am Feitagabend wieder.

Der einzige Wermutstropfen: der Regen. Doch der machte den Kindern kaum etwas aus, sie wollten zeigen, was sie können und gelernt haben. Und wie viel Spaß sie dabei hatten. Das Tanzprojekt konnte mit Hilfe der vielen Spenden von Eltern , Familien und Freunden während des Kinderlaufs Anfang des Schuljahres finanziert werden. Das moderne Schulprojekt „Wir bewegen Schule“ will Kinder mit Tanz stärken.

In der Tanzwoche wurde ein Lernraum geschaffen, in dem sich die Kinder ausprobieren dürfen und die Möglichkeit haben, ihr individuelles Können einzubringen. Selbstwahrnehmung und Selbstwert werden gestärkt und die Gruppengemeinschaft gefördert. red