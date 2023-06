Vier lange Jahre mussten sich die Aktiven des Jugendblasorchesters (JBO) aus dem Musikverein Forchheim-Buckenhofen (MVFB) gedulden, bis nun endlich der Preis eingelöst werden konnte, den sie beim bundesweiten Jugendorchesterwettbewerb „BW Musix“ in Balingen errungen hatten: das Gemeinschaftskonzert mit einem Blasmusikkorps der Bundeswehr . Nun durften die circa 50 Jugendlichen in der Stadthalle Ebermannstadt den ersten Teil des Benefizkonzerts übernehmen, und sie machten ihre Sache unter dem Dirigat von MVFB-Ausbildungschef Andreas Bauer mit Bravour.

Mathias Wehr, seit zwölf Jahren Dirigent der Bläserphilharmonie Forchheim und inzwischen europaweit anerkannter Blasmusikkomponist, erhielt für sein Werk „Grab your sword and come with me“ schon 2021 den renommierten Otto-Ditscher-Preis. Das Werk wartete pandemiebedingt zwei Jahre auf seine Uraufführung, die an diesem Abend dem Jugendblasorchester aus Forchheim vorbehalten war. Die jugendliche Kraft zum Aufbruch in neue, atemberaubende Abenteuer war in jedem der vier unterschiedlichen Sätze auf besondere Art spürbar.

Aus einer Zeit, in der noch keiner der jungen Künstler gelebt hat, stammte die Schlussnummer des Jugendblasorchesters mit dem Titel „Yesterday“. Umso erstaunlicher die Interpretation insgesamt wie auch die solistischen Darbietungen der bekanntesten Songs der legendären Beatles .

Dann schlug die Stunde der prominenten Gäste vom Heeresmusikkorps Veitshöchheim unter Oberstleutnant Roland Kahle. Mit ihrer „Funk attack“ von Otto M. Schwarz fanden sie den passenden Einstieg in einen wahren Vulkanausbruch an mitreißender Musik. Beim Soundtrack zu „The three musketeers“, komponiert von Michael Kamen, wuchsen die drei singenden Freunde D’Artagnans, Athos, Porthos und Aramis über sich hinaus, während sich Trompete und Querflöte in der wunderschönen Ballade „Emanuelle“ der Schwermut und dem Schmerz des Komponisten Michel Colombier hingaben, der damit den Verlust seines fünfjährigen Sohnes zu verarbeiten versuchte.

Dannach wurde Geburtstag gefeiert, und zwar der 65. von Weltstar Michael Jackson mit einer Auswahl seiner größten Hits, ehe mit dem traditionellen „Alexandermarsch“ das offizielle Programm mit einem Militärklassiker zu Ende ging. Bei den frenetisch geforderten Zugaben füllten die Nachwuchsmusiker Schulter an Schulter mit den Profis die Bühne. „Shut up and dance“ befahl Dirigent Andreas Bauer den etwa hundert Frauen und Männern allen Alters, ganz zum Schluss erklang unter Stabführung von Roland Kahle der „Castaldo-Marsch“. red