Weg mit der Walpurgisnacht und ihren Besenhexen: Der Mai wurde mit Musik und Gesang in der St.-Laurentius-Kirche begrüßt . Pfarrer David Kieslich hatte die Gläubigen in das Gotteshaus zu „ Liedern in den Mai“ eingeladen.

Dazu musizierte neben dem Muggendorfer Posaunenchor auch ein Gastchor aus München-Neuperlach. Beide Chöre ließen mit ihren Maienliedern echte Frühlingsstimmung aufkommen.

Am Anfang hieß der Muggendorfer Pfarrer die zahlreichen Gäste mit den Worten willkommen: „Wir freuen uns, wenn der Mai kommt, auch in unserem Glauben. Heute kommt er jedoch nicht leise, sondern mit Pauken und Trompeten. Nicht nur Blumen und Tiere sondern auch wir Menschen genießen die ersten warmen Strahlen in der Zuversicht, dass Jesus unter uns ist.“

David Kieslich eröffnete den bunten Reigen von Frühlingsmelodien mit seinem kräftigen Tenor und dem Lied „Grüß Gott, du schöner Maien“. Es folgten im Wechsel von den beiden Posaunenchören „Die beste Zeit im Jahr ist mein“, „Wie lieblich ist der Maien“, „Freuet euch der schönen Erde“, „Der Winter ist vergangen“ und „Nun will der Lenz uns grüßen“. Die Gemeinde stimmte kräftig mit ein. hl