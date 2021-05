In der Zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Sonntag, 10.45 Uhr, sind in der Regnitzstraße in Forchheim zwei Autos beschädigt worden. Ein blauer Mazda und ein grauer VW waren dort übers Wochenende am Straßenrand abgestellt. Ein bislang Unbekannter schlug offensichtlich mehrere Dellen in die Fahrzeuge. Hinweise erbittet die Polizei Forchheim . pol