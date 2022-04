Der luxemburgische Minister für Wirtschaft, Franz Fayot, besuchte den Medizintechnikstandort Forchheim und vereinbarte mit dem Verein Medical Valley EMN eine enge Kooperation zwischen dem fränkischen Medizinnetzwerk und Luxemburg. Der Wirtschaftsstandort Forchheim präsentierte sich dabei als ein wesentlicher Bestandteil des Medical Valley.

Schließlich liegt der Wirtschaftsstandort Forchheim mit seinen rund 4000 Beschäftigten in der Medizintechnikproduktion an der Spitze der beschäftigungsintensivsten Stadt- und Landkreise in Bayern. Gemessen an den Arbeitsplätzen ist der Wirtschaftsstandort Forchheim somit der größte und bedeutendste Produktionsstandort der Medizintechnikbranche in Bayern.

Empfangen wurde der luxemburgische Minister mit Delegationsmitgliedern im Medical-Valley-Center Forchheim durch die Forchheimer Bürgermeisterin Annette Prechtel und den Wirtschaftsförderer der Stadt Forchheim , Viktor Naumann.

„Insbesondere freut es uns, dass beim Delegationsbesuch Minister Franz Fayot den Startschuss für die Entwicklung des Health-And-Lifescience-Campus (HEAL) in der luxemburgischen Region Esch/Alzette der Weltöffentlichkeit vorstellte“, sagte Bürgermeisterin Annette Prechtel.

Im luxemburgischen Esch wird ab 2024 der HEAL-Campus für Gesundheitstechnologien seinen Betrieb aufnehmen. Mit Unterstützung des luxemburgischen Wirtschaftsministeriums sollen dann neue internationale Anknüpfungspunkte für die Gesundheitswirtschaft entstehen. Die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags zur Entwicklung digitaler Gesundheitsanwendungen für den HEAL-Campus zielt dabei auf die zukünftige enge Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern ab. Das Ziel der Vereinbarung ist es, die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen zu identifizieren, die mit ihren digitalen Gesundheitsanwendungen in der vor-kommerziellen Phase den Eintritt in luxemburgische und europäische Märkte schaffen wollen.

Von den gewonnenen Erkenntnissen sollen der HEAL-Campus und das fränkische Medizintechniknetzwerk Medical Valley gemeinsam profitieren.

„Der Wirtschaftsstandort Forchheim verfügt mit der regionalen Konzentration der Medizintechnikbranche über ein wirtschaftspolitisches Alleinstellungsmerkmal in der bayerischen Medizintechnikproduktion. Diese ist das Ergebnis einer zielgerichteten erfolgreichen Wirtschaftspolitik der vergangenen 20 Jahre. Es freut uns sehr, dass diese positive Entwicklung auch im Ausland wahrgenommen wird“, sagte Wirtschaftsförderer Viktor Naumann laut Pressemitteilung der Stadt Forchheim . red