Nach langer Corona-Pause fand dieser Tage endlich wieder ein normales Reparatur-Café im Pfarrzentrum „Verklärung Christi “ statt. 29 reparaturbedürftige Geräte – unter anderem Radios, eine Brotschneidemaschine, eine Nähmaschine, diverse Elektrowerkzeuge , Kaffeemaschinen und Bügeleisen – wurden angeliefert und die Besitzer während der Wartezeit von Andrea mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen bewirtet. In der Zwischenzeit arbeiteten die „Reparierer“ Andreas, Felicitas, Gerd, Herbert, Michael und Wolfgang konzentriert an den Geräten.

Sie freuten sich, endlich wieder gemeinsam tätig sein und Erfahrungen austauschen zu können. Am Ende konnten 13 Geräte erfolgreich instandgesetzt ihren Eigentümern zurückgegeben werden. Bei fünf Geräten erschien die Reparatur so aufwendig, dass sich einige „Reparierer“ entschlossen, die defekten Teile mit nach Hause zu nehmen, nötige Ersatzteile zu besorgen und sie in Ruhe auf Vordermann zu bringen.

Außerdem anwesend war das Filmteam eines Jugendfilmprojektes, das zeigen will, dass sich auch ältere Menschen für die Zukunft künftiger Generationen einsetzen. Sie filmten und interviewten die „Reparierer“ und Gäste.

Die Motivation einer Frau

Dabei konnte man interessante Geschichten hören: Eine Frau erzählte, dass sie ihr Radio vor vielen Jahren während der Studienzeit gekauft hat und deshalb an dem Gerät hängt. Sie freute sich sehr, dass es erfolgreich repariert werden konnte.

Auf die Frage, weshalb er sich als „Reparierer“ hier beteiligt, antwortete Michael: „Heutzutage werden die Dinge viel zu schnell weggeworfen, weil es ja so einfach und oft auch billiger ist, etwas Neues zu kaufen. Aber damit verbrauchen wir Ressourcen und Energien, die künftigen Generationen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb leisten wir hier einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir die Dinge zu reparieren versuchen – auch wenn es nicht immer klappt.“

Die Reparaturen sind kostenlos auf Spendenbasis. Nur Ersatzteile müssen bezahlt werden.

Das nächste Reparatur-Café findet am Dienstag, 7. Juni, von 15 bis 18 Uhr in den Räumen von „Pack mer’s“ in der Haidfeldstraße 6 in Forchheim statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://forchheim-for-future.de/reparatur-cafe/ sowie telefonisch unter Ruf 0151-20561261. red