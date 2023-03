Das Jugendhaus Burg Feuerstein bietet von Gründonnerstag bis Ostersonntag Gottesdienste und kostenpflichtige Kurse für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. Die Kar-und Ostertage stehen unter dem Titel „Projekt Hoffnung!“. Sie werden von Jugendlichen, Ehrenamtlichen, dem pädagogischen Team und der Seelsorge des Jugendhauses gemeinsam vorbereitet.

Der Titel „Projekt Hoffnung!“ begleitet die Teilnehmer und Gäste durch die Liturgien . Dabei möchte der Veranstalter laut Pressemitteilung die Möglichkeit und den Raum geben, sich mit seinen eigenen Projekten und Hoffnungen auseinanderzusetzen. Ziel der Kar- und Ostertage auf dem Feuerstein sei es, „die Botschaft Jesu in jugendgerechter Weise erleb- und begreifbar zu machen, zum Nachdenken anzuregen, gemeinsam Gottesdienst und die Auferstehung Christi zu feiern“.

Tägliche Gottesdienste

Begleitet werden die täglichen Gottesdienste durch die Kursangebote, in denen es Raum und Zeit zu Begegnung und Austausch über die Hoffnungen und die eigenen Hoffnungsorte im Leben geben soll. Für 13- bis 15-Jährige heißt es „Moment mal“. In diesem Kurs beschäftigen sich die Teilnehmer mit Sinnfragen und den eigenen Standpunkten. Kreativität und Erlebnispädagogik bieten dabei Möglichkeiten, sich mit dem eigenen Glauben auseinander zu setzen.

Der Kurs „Und jetzt ich“ für 16- bis 26-Jährige bietet die Gelegenheit, vier Tage sich für sich Zeit zu nehmen, vier Tage Hoffnung zu schöpfen, vier Tage mit Impulsen und vier Tage mit kreativen Möglichkeiten zu verbringen.

„Wachstum möglich“ ist ein Kursangebot für 18- bis 26-Jährige. Es geht darum, bewusst mal wieder in den Wald zu gehen und sich an der frischen Luft mit Ostern und den eigenen Hoffnungen auseinanderzusetzen.

Für junge Familien gibt es das Angebot „Wunder(l)ich“, eine hoffnungsvolle Zeit miteinander und Zeit füreinander an den Kar- und Ostertagen als Familie.

Bei „Hoffnungsperlen“ für Menschen ab 27 Jahren werden die eigenen „Hoffnungsperlen“ im eigenen oft stressigen und negativen Alltag gesucht.

Das Projekt Osterband wird die Gottesdienste musikalisch begleiten und beim Kursangebot „ Wieso, weshalb, darum“ können sich Erwachsene ab 18 Jahren in die Gestaltung der Kirchenräume und Liturgien einbringen. Neben den Gottesdiensten gibt es für die Teilnehmer an den Kar- und Ostertagen auch die Möglichkeit, an Morgen- und Nachtimpulsen teilzunehmen, und es ist Zeit für Seelsorgegespräche. Bei allen Gottesdiensten während der Osterfeiertage werden Video- und Bildaufnahmen erstellt.

Die Osterkurse beginnen am 6. April ab 18 Uhr, Ende ist am Ostersonntag , 9. April, um 12.15 Uhr. Anmeldung bis zum 24. März im Jugendhaus Burg Feuerstein, Burg Feuerstein 2, Ebermannstadt , Telefon 09194/7674-0, E-Mail anmeldung@burg-feuerstein.de, weitere Informationen zu den Angeboten im Jugendhaus Burg Feuerstein unter burg-feuerstein.de. red