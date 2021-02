Zum Bericht "Neue Wege für Landwirte " vom 28. Januar:

Als Gast habe ich an der Videokonferenz zum Thema "Kernwegenetz" teilgenommen. Was ich dort in Erfahrung brachte, hat mich doch einigermaßen beunruhigt.Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ein asphaltiertes Wegenetz für den landwirtschaftlichen Verkehr in unsere Landschaft der Fränkischen Schweiz gebaut werden. Notwendig soll dies geworden sein, um der Landwirtschaft eine Zukunft zu sichern. Eine Landwirtschaft, die zukünftig regional genügend Lebensmittel produziert, ist auch mir sehr wichtig. Ob dies allerdings nur möglich und auch in ökologischer Hinsicht sinnvoll ist, wenn das mit immer größeren und schwereren Maschinen geschehen muss, bezweifle ich.

Bei einer Recherche im Internet habe ich doch recht Erstaunliches in Erfahrung gebracht. Nach Angabe des Amtes für ländliche Entwicklung (ALE) in der Landkreisinformation 2019 für Forchheim sind 313 Kilometer Weglänge für das geplante Kernwegenetz in unserem Gebiet angegeben. Jeder Meter soll 400 Euro kosten. Damit errechnen sich Gesamtkosten von 125 Millionen Euro, wovon die Gemeinden 31 Millionen als Eigenmittel aufbringen müssen. Die 75-prozentige staatliche Bezuschussung, die vom ALE in Aussicht gestellt ist, sind Steuergelder, die wegen der Bewältigung der Corona-Krise immer knapper werden könnten.

Auch der Verbrauch von landwirtschaftlicher Fläche, die teilweise mit Asphalt versiegelt wird, erscheint mir erheblich zu sein. Pro laufendem Wegmeter sollen - abhängig von der Ausgangssituation - zwischen einem und fünf Quadratmeter benötigt werden. Bei angenommen durchschnittlich zwei Quadratmetern errechnen sich 62 Hektar Landverbrauch. Ich frage mich, wie viele Betriebe es überhaupt noch im gesamtem Planungsgebiet gibt, die mit solch großen Maschinen wirtschaften? Und in welcher Relation steht dies zu den Kosten, zu den ökologischen Problemen wie Landverbrauch, Bodenverdichtung und Trinkwasserproblematik?

Gabi Bieberbach, Forchheim