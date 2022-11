Alljährlich im Herbst treffen sich die Vorstände der Arbeitskreise heimische Orchideen (AHO) in Arnstadt (Thüringen), zu denen auch Adolf Riechelmann aus Kersbach als Vorsitzender des AHO Nordbayern gehört, und proklamieren die Orchidee des Jahres. Mit dem Herzblättrigen Zweiblatt (Neottia cordata) als Orchidee des Jahres 2023 haben die Vorstände in Deutschland eine Art gewählt, die durch den Klimawandel sehr bedroht ist.

Die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft habe in den letzten Jahren einen einschneidenden Rückgang dieser Art eingeleitet, wie Riechelmann berichtet. In mehreren deutschen Bundesländern stehe sie vor dem Aussterben. Im Alpenraum sei das Herzblättrige Zweiblatt noch etwas häufiger anzutreffen, wobei aber auch hier die bekannten Fundorte nicht allzu üppig seien. „Außerhalb der Alpen ist die Orchidee auch in Bayern extrem selten. So gibt es in ganz Nordbayern nur noch zwei aktuelle Fundorte im Fichtelgebirge bei Fichtelberg“, erklärt Riechelmann. Viele Vorkommen seien vor allem durch die intensivierte Waldbewirtschaftung, Trockenlegung von Mooren und erhöhte Düngung der angrenzenden Landwirtschaftsflächen bereits erloschen.

Woher der Name kommt

Der Name beschreibt die beiden herzförmigen Blätter. Eine weitere Bezeichnung – Kleines Zweiblatt – weist auf die Kleinwüchsigkeit der Orchidee hin. Das Herzblättrige Zweiblatt gehört zu den unscheinbarsten Orchideen und wird auch von Orchideenfreunden häufig übersehen, so dass sein Rückgang nur wenig bemerkt wird. Blühende Exemplare erreichen eine Höhe von sieben bis 15 Zentimetern.

Charakteristisch sind die beiden herzförmigen, gegenständigen Blätter, die horizontal abstehen. Der zarte Stängel ist tief in Moospolster eingesenkt, einen Blütentrieb bilden nur kräftige Pflanzen aus. Er ist locker mit fünf bis zehn sehr kleinen Blüten besetzt, die im frischen Zustand weit geöffnet sind.

Die Blütezeit liegt je nach Höhenlage zwischen Ende Mai und Anfang Juli. red