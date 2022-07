In Ebermannstadt läuft im Heimatmuseum in der Bahnhofstraße ab sofort die Sonderausstellung „Ebser Bier“. Sie bietet einen vielfältigen Einblick in die Historie der Braukunst in der Stadt an der Wiesent.

Auch hier gab es einmal deutlich mehr als die zwei Brauereien, in denen aktuell noch Gerstensaft hergestellt wird. Die Ausstellung über die Ebermannstadter Biergeschichte ist bis zum 30. Oktober zu sehen, sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr.

Wer selbst alte Bierkrüge, Bierfilze, leere Bierflaschen oder andere ältere Utensilien, die mit Bier zu tun haben, im Keller oder auf dem Dachboden hat und sich mit Gleichgesinnten austauschen möchte, der sollte sich den kommenden Sonntag, 24. Juli, vormerken: Im Garten des Bürgerhauses und im Saal des Bürgerhauses selbst bietet ein Sammlertreff mit Tauschbörse zwischen 14 und 17 Uhr hierzu beste Gelegenheit.

Um 16 Uhr wartet im benachbarten Museum fachkundiges Personal auf Besucher zu einer Führung durch die Ausstellung im Museum. Der Eintritt beträgt 3 Euro beziehungsweise ermäßigt 2 Euro.

Führungen und Lesung

Weitere Führungen sind im Rahmen des Altstadtfestes am 15. August um 16 Uhr (sowie am 2. Oktober) geplant. In Kooperation mit dem Kulturkreis Ebermannstadt ist für diesen Tag auch eine Lesung „Kulturgenuss Fränkisches Bier“ mit Martin Droschke im „Wiesent-Garten“ vorgesehen (18 Uhr). red