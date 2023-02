„Darf ich präsentieren?“ Zu den unangenehmen Erinnerungen an die Schulzeit gehören für Schüler sicherlich Referate: Oft ähnlich langweilig wie Vorträge vom Lehrer, aber − weil von Leidensgenossen gehalten − ausgenommen von Kritik und Verbesserungsvorschlägen. Dabei sind die Themen nicht nur notwendig für die Wissensvermittlung, sondern könnten auch spannend sein: Warum leuchten Tiere? Kann man die Energie eines Blitzes nutzen? Wie hören Fledermäuse?

Um diesem Missstand abzuhelfen und die Informationsvermittlung durch Schüler zu verbessern, wurde die Initiative „Jugend präsentiert“ gegründet. Neben Lehrerfortbildungen und Schülerseminaren ist der bundesweite „Jugend präsentiert“-Wettbewerb das große Aushängeschild dieser Initiative. Über die Schulentscheide und die Länderfinale präsentieren sich die erfolgreichsten Teilnehmenden bis hoch zum großen Bundesfinale in Berlin.

In den letzten Wochen fand nun der Schulentscheid 2023 am Herder-Gymnasium statt, das inzwischen offiziell zur „Jugend präsentiert-Schule“ ernannt worden ist, da es sich durch besonderes Engagement im Bereich Präsentationen und durch eine große Anzahl von Teilnehmern ausgezeichnet hat. Dieses Jahr nahmen 180 Acht-, Neunt- und Zehntklässler teil und hielten ihre Präsentationen zunächst in den Klassen.

Die besten Team- und Einzelpräsentationen der Jahrgangsstufen kämpften schließlich im Schulfinale um die Tickets für das Länderfinale am 22. April in Hersbruck. Unter anderem sind folgende Schüler dabei, die jeweils den ersten Platz errungen haben: Johanna Deinhardt (Was sind Phantomschmerzen?, 8. Klasse), Julie Albert und Franziska Goll (Wie entsteht ein Hurricane?, 9. Klasse) und David Möhrle und Theo Tröltzsch (Steht uns eine neue Eiszeit bevor?, 10. Klasse).

Dank der Unterstützung durch die VR-Bank Bamberg-Forchheim und die „Jugend präsentiert“-Initiative konnten sich alle Teilnehmenden über Preise für ihr Engagement freuen. red