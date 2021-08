Moggendorf — Reiner Philipp aus Unterleinleiter hat sich 40 Jahre in der Laienseelsorge im Dekanat Forchheim engagiert. Zunächst war er 20 Jahre Lektor. Danach ließ er sich zum Prädikanten weiterbilden, wobei er dann weitere 20 Jahre tätig war. Im Dekanatsgottesdienst wurde er nun nach 40 Jahren Dienst für die evangelischen Gemeinden von Dekan Günther Werner in den Ruhestand verabschiedet. Werner rechnete nach, dass Reiner Philipp an fast 600 Sonntagen in allen Kirchen des Dekanats auf der Kanzel stand. Reiner Philipp rückblickend: „Jede Kirche hat eine besondere Ausstrahlung, jede Gemeinde auch.“ hl