Die Schüler der Klasse 8 c des des wirtschaftswissenschaftlichen Zweigs am Herder-Gymnasium Forchheim bekamen Besuch einer Mitarbeiterin der gemeinnützigen Stiftung „Deutschland im Plus“. Laut Pressemeldung des Gymnasiums hat es sich diese Organisation zur Aufgabe gemacht, Jugendliche und junge Erwachsene präventiv vor Überschuldung zu schützen. In einem zweieinhalbstündigen Workshop erhielten die Schüler nicht nur die Möglichkeit, sich mit ihren eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, sondern lernten auch viel für ihre Zukunft.

Durch viele Beispiele, Gespräche und Übungen setzten sich die Teilnehmer aktiv mit dem Thema Geld und Überschuldung auseinander. Besonders gut kam bei den Beteiligten das „Ampelspiel“ an. Dabei brachten sie ihre eigenen Erfahrungen mittels Ampelkärtchen ein oder testeten ihr erlerntes Wissen.

Verschiedene Kostenfallen

Beim Schokoladenexperiment wurde den Schülern bewusst gemacht, dass manche Wörter, wie „gratis“ Einfluss auf unser Kaufverhalten haben können und jeder in verschiedene Kostenfallen tappen kann. Alles in allem waren es einige informative, abwechslungsreiche und nachhaltige Stunden, die viel Spaß und Wissen brachten. red