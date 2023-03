Mitarbeiter der Verwaltung, des Jugendbüros und des städtischen Bauhofes sowie drei Schulklassen des Gymnasiums Fränkische Schweiz haben sich am Freitag getroffen, um an der Aktion „Ebs räumt auf“ teilzunehmen. Laut Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft waren auch Helfer aus einigen Ortsteilen und Vereine beteiligt. Teilweise hatten sie sich selbstständig für Aufräumaktionen organisiert. Das gute Wetter spielte dem Vorhaben in die Karten.

Bereits früh am Morgen begrüßte Hauptamtsleiter Simon Dorsch die anwesenden Mitarbeiter des Rathauses am Marktplatz, teilte sie in Gruppen ein und wies die abzulaufenden Zonen zu. Um 8.30 Uhr machten sich die drei Klassen des Gymnasiums am Schulbahnhof an die Arbeit. Nachdem die Schulklassen Ausrüstung − Müllgreifer, Handschuhe, Müllsäcke etc. − erhalten hatten, schwärmten sie voller Tatendrang aus.

Grundschüler sind fleißig

Auch die Grund- und Mittelschule Ebermannstadt beteiligte sich mit zwölf Klassen – ausgerüstet mit Arbeits- oder Einmalhandschuhen, Müllzangen und Mülltüten − motiviert an der Aufräumaktion. In eigenverantwortlicher Organisation wurden das komplette Schulgelände sowie die nähere Umgebung um die Schule bis zur Emmauskirche, dem Busbahnhof, dem Leinengraben, dem Schulweg und am Breitenbach entlang sauber gemacht. Die Schüler waren zum einen selbst mehr als entsetzt, was sie alles an herumliegendem Müll fanden, zum anderen aber natürlich auch begeistert, dass sich ihr Einsatz so rentiert hatte. red