Die fünf evangelischen Kirchengemeinden aus Aufseß, Brunn, Heiligenstadt , Unterleinleiter und Wüstenstein laden ein zur Gründungsveranstaltung des Christlichen Vereins Junger Menschen ( CVJM ) Fränkische Schweiz am Samstag, 15. Oktober, um 17 Uhr ins Gemeindezentrum nach Heiligenstadt .

In vielen Stunden ehrenamtlicher Konzeptarbeit haben die Kirchenvorstände der fünf Kirchengemeinden die Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit als wichtiges Ziel für die nächsten fünf Jahre erklärt. „Wir wollen mit Hilfe des CVJM Fränkische Schweiz nachhaltige Strukturen schaffen, um die Jugendarbeit bei uns auf dem Land neu zu etablieren“, erklärt Corinna Brauer, die sich seit vielen Jahren im Kirchenvorstand in Aufseß engagiert, „der Verein ist für alle Menschen aus der Fränkischen Schweiz offen – unabhängig von der Konfession oder Herkunft.“

Hierbei werden sie durch den CVJM-Landesverband Bayern unterstützt. Geplant ist, mit Hilfe eines sogenannten Missio-Points eine Personalstelle für Jugendarbeit zu fördern.

Ziel ist es, durch eine tragfähige Vereinsstruktur die Kinder- und Jugendarbeit in der Fränkischen Schweiz zu gestalten und zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise Freizeiten, Seminare und Bildungsangebote, die in der Gemeinschaft organisiert und koordiniert werden sollen.

„In all dem Spaß und der Gemeinschaft im CVJM ist uns vor allem wichtig, den Glauben an Jesus Christus zu stärken, zu vertiefen oder wieder neu zu entdecken“, erklärt Pfarrer Martin Völkl aus Aufseß, der die Vorbereitungen zum CVJM mit unterstützt hat. Die gesamte Arbeit richtet sich dabei an den Leitlinien des CVJM in Deutschland aus. Interessierte sind willkommen. Nähere Informationen unter cvjm-bayern.de.

Der CVJM Deutschland ist der deutschlandweite Dachverband der Christlichen Vereine Junger Menschen. Der CVJM /YMCA ist die weltweit größte überkonfessionelle christliche Jugendorganisation mit insgesamt 45 Millionen Mitgliedern und erreicht 58 Millionen Menschen. In Deutschland hat der CVJM Deutschland 330.000 Mitglieder. Darüber hinaus erreicht er in seinen Programmen, Aktionen und Freizeiten jedes Jahr fast eine Million junge Menschen. Schwerpunkt ist die örtliche Jugendarbeit in den 2200 Vereinen, Jugendwerken und Jugenddörfern. red