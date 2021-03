Drei Fahrzeuge sind am Dienstag in einen schweren Unfall auf der Staatsstraße 2264 zwischen Hallerndorf und Neuses verwickelt worden. Laut ersten Informationen der Fotoagentur News5 wollte die Fahrerin eines VW Golf an der Abzweigung nach Schlammersdorf nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Chevrolet . Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Der Chevrolet prallte in ein weiteres Fahrzeug, das an einer Einmündung stand. Der Golf und der Chevrolet landeten im Graben. Beide Fahrer wurden bei der Kollision verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Kliniken. Der Fahrer des dritten Fahrzeugs kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt an die Unfallstelle . Ein Gutachter wurde hinzugerufen, um die Ermittlungen aufzunehmen. Foto: News5/Merzbach