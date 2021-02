Wegen eines Corona-Falls wurde ein Kindergarten in Baiersdorf geschlossen. Wie die Stadt Baiersdorf am Montag mitteilte, wurden aufgrund der Covid-19-Infektion und vom Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen getroffen. Die städtische Kindertagesstätte in der Blumenstraße in Baiersdorf bleibt voraussichtlich bis zum 19. Februar geschlossen. Eine Notbetreuung könne nicht angeboten werden. red