Am 4. Dezember, um 16 Uhr stimmt Cornelia Götz mit Gesang, Klavier und Gitarre im Kaminzimmer der Burg Rabenstein auf Weihnachten ein. Über 800-mal gab Cornelia Götz die „Königin der Nacht“ aus der „Zauberflöte“ weltweit: in der Semper Oper, Scala, Met. Am zweiten Advent singt, spielt und erzählt sie vor flackerndem Kaminfeuer. Karten gibt es unter burg-rabenstein.de.

Foto: Hans-Martin Issler