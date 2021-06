Die Gemeinde Kirchehrenbach hat die Tagesordnung für die Sitzung des Gemeinderats am Montag, 7. Juni, ab 19 Uhr bekanntgegeben. Zu den Tagesordnungspunkten zählen unter anderem ein Bauantrag für den Dachgeschossausbau mit Einbau von Dachgauben in der Gemarkung Kirchehrenbach , der Bericht aus der Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten, Dorfentwicklung und Tourismus der Gemeinde Kirchehrenbach vom 31. Mai und die Vorstellung einer Cloud-Lösung zur Bereitstellung von Informationen für die Gemeinderatsmitglieder. Hierbei werden die Möglichkeiten und das Risiko einer ortsinternen App durch Fachreferent Thomas Rieck vorgestellt. Eine Beratung und eventuelle Beschlussfassung über die Erneuerung der Wasserleitung in der Wehrfuhr ist als weiterer Punkt aufgeführt. Die Sitzung wird im Pfarrheim, Pfarrheimstraße, abgehalten. red