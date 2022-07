Die Ortsbäuerinnen des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Landkreis Forchheim haben ihr neues Kreisehrenamt – bestehend aus Kreisbäuerin, Stellvertreterin sowie fünf Beirätinnen – für die nächsten fünf Jahre gewählt. Die bisherige Kreisbäuerin Rosi Kraus trat bei den Verbandswahlen der Landfrauengruppe nicht mehr an. Einstimmig wurde Christine Werner aus Poxdorf zur neuen Kreisbäuerin gewählt.

Ebenfalls einstimmig fiel die Wahl auf Eva Friedrich aus Dachstadt zur stellvertretenden Kreisbäuerin. Auch bei den Beirätinnen, die zusammen mit der Kreisbäuerin und der stellvertretenden Kreisbäuerin den engen Vorstand bilden, gab es eine Veränderung: Das neue Team besteht aus Michaela Regelein-Göring (Stöckach), Lisa Dressel (Poppendorf), Gerlinde Kraus (Hausen), Lena Galster (Gosberg) und Marion Richter (Lützelsdorf).

„Unsere Kreisbäuerinnen und Kreisobmänner sind in den Kreisverbänden die ersten Ansprechpartner. Sie vertreten die Interessen aller landwirtschaftlichen Betriebe und Bauernfamilien im Kreisverband und sind die Brücke der Mitglieder in den Ortsverbänden über den Kreisverband zur Bezirks- und Landesebene bis in das höchste Gremium des Verbandes, die Landesversammlung“, erklärt der BBV-Kreisgeschäftsführer Werner Nützel.

Der Bayerische Bauernverband als Interessenvertretung der Land- und Forstwirtschaft wählt im Fünf-Jahres-Turnus. Bis Mitte Juni waren rund 140.000 Mitgliedsbetriebe in ganz Bayern dazu aufgerufen, ihren Ortsvorstand zu bestimmen. Rund 26.000 Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner bilden das Fundament des Verbandes. Im August und September wird das Ehrenamt auf Bezirksebene gewählt. Den Abschluss der Verbandswahlen bilden die Wahlen der Landesbäuerin und des Präsidenten im Oktober. red