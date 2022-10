Christian Weber , der aus Leutenbach stammt, ist zum Kreisvorsitzenden der FDP Bayreuth-Land gewählt worden. Seit dieser Wahlperiode ist Weber, der mit seiner Familie im Pottensteiner Ortsteil Trägweis wohnt, für die Junge Liste (JL) der Dritte Bürgermeister des Felsenstädtchens.

Auf der Kreishauptversammlung der FDP Bayreuth-Land im Landgasthof Opel in Glashütten wurde der 34-Jährige mit großer Mehrheit zum neuen Kreisvorsitzenden seiner Partei gewählt. Der Familienvater und Polizeibeamte arbeitet zur Zeit als Referent und Büroleiter des FDP-Landtagsabgeordneten Sebastian Körber in dessen Wahlkreisbüro in Forchheim.

In der Vergangenheit war Weber bereits stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP im Landkreis Bayreuth und Bezirksvorsitzender der Jungen Liberalen (Julis) Oberfranken, der Jugend- und Nachwuchsorganisation der FDP . Seit 2021 gehört er als stellvertretender Vorsitzender dem Bezirksvorstand der FDP Oberfranken an. Christian Weber sitzt für die Junge Liste im Stadtrat.

Der neue FDP-Kreisvorsitzende formuliert bereits eine klare Zielrichtung für das Wahljahr 2023: „Für die FDP als liberale Kraft der Mitte unserer Gesellschaft steht im kommenden Jahr eine wichtige Landtags- und Bezirkswahl an. Es ist unsere Aufgabe, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Ort davon zu überzeugen, dass eine starke FDP den Unterschied macht und dem eigenen Anspruch als Chancengeber und Möglichmacher gerecht wird.“

In Pottenstein hatte Weber nach der letzten Kommunalwahl den FDP-Ortsverband gegründet, der bei der nächsten Stadtratswahl mit einer eigenen Liste antreten will.

Die Wahl wurde von Bezirksrat Thomas Nagel , Vorsitzendem des Bezirksvorstands der FDP , und Dominik Winkel, Bezirksvorsitzendem der Julis, geleitet. Die Neuwahl des Kreisvorsitzenden war notwendig geworden, da Webers Vorgänger zurückgetreten war. Am weiter amtierenden Kreisvorstand rund um Toni Sebald, Nico Paschkowski, Miriam Weber, Yannick Wich und Ferdinand Schmieder gab es keine Veränderungen.