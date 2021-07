Der Schützenverein Bavaria Kersbach ehrte treue Mitglieder und wählte einen neuen Vorstand. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden Mitglieder des Schützenvereins für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Ausgezeichnet wurden Claus Freund, Stefan Sebald, Udo Freund und Stefanie Dressel-Büttner für 25 Jahre, Manuela Decker, Georgine Greif, Heidi Greif, Gerhard Nögel und Anton Eismann für 40 Jahre, Theo Burkard und Peter Mohl für 50 Jahre sowie Ludwig Schüttinger und Edmund Hofmann für 60 Jahre.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Generalversammlung waren die Neuwahlen. Nach 17 Jahren als Vorsitzender übergab Thomas Nögel seinen Posten an Christian Seese. Sein Stellvertreter Jürgen Alt wurde in seinem Amt bestätigt, hinzu kommt Bernhard Wagner als weiter stellvertretender Vorsitzender . Das Amt des Ersten Schützenmeisters ging über an Felix Hübner. Ihm zur Seite steht Sebastian Wagner. Die Stelle des Jugendleiters wurde von Manuel Nieswandt übernommen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Nicole Hoffmann (Zweite Jugendleiterin), Nicole Alt (Kassierin), Georgine Greif (Schriftführerin), Johannes Zametzer (Waffenwart), Jürgen Alt (Erster Böllerkommandant), Jochen Meister (Zweiter Böllerkommandant sowie Reinhard Teig und Carina Schneider (Kassenprüfer). red