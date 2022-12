Die Forchheimer „Bierpatscher“ hatten in Kooperation mit der Gärtnerei Klaus im Forchheimer Norden zum lustigen Christbaumverkauf mit Livemusik eingeladen. Viele Glühweinliebhaber und Tannenbaumexperten fanden sich ein, um fränkischen Winzerglühwein, Forchheimer Bierspezialitäten und fränkische Bratwürste zugunsten der Spendenkation „BR-Sternstunden“ zu genießen.

Die Musikerlegenden Peter Lassner und Frank Polster heizten mit weiteren Überraschungsgästen der Forchheimer Band „Jamily“ den Besuchern ordentlich ein. Der Glühwein wurde vom Weinhandel Dietz in Forchheim gespendet. Daneben gab der Eigentümer der Gärtnerei , Michael Klaus, noch für jeden verkauften Christbaum eine Spende.

So konnte man mit vereinten Kräften einen ordentlichen Spendenbetrag in Höhe von 600 an die „Sternstunden“ in der Vorweihnachtszeit überweisen. red