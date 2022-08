Die Caritas-Tagespflege „Der Gute Hirt“ in Ebermannstadt hat mit den Tagesgästen und deren Angehörigen , treuen Weggefährten und den Ehrenamtlichen ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Herbert Hautmann leitete und der von der Blaskapelle mit Josef Dittrich, Alfons Herbst, Hans Götz und Heinrich Schrüfer musikalisch würdig begleitet wurde, begann der Festtag. Caritasvorstand Peter Ehmann ging in seiner Rede auf die Entstehung der Tagespflege ein und hob die Verdienste des langjährigen, vor fünf Jahren verstorbenen Vorsitzenden Gerhard Habermann hervor. Dessen Geschick und Weitsicht seien für die Gründung der Tagespflege maßgeblich gewesen. Die Tagespflege , so Ehmann, sei vor allem eine Familieneinrichtung, die es den Tagesgästen ermöglicht, im heimatlichen und familiären Umfeld zu verbleiben – trotz zunehmender körperlicher und psychischen Einschränkungen und Krankheiten. In der Kombination mit der Anbindung an ihre Familien und der ergänzenden ambulanten Pflege entfalte der Tagesaufenthalt für pflegebedürftige Menschen dann das von allen gewünschte Verbleiben in den eigenen vier Wänden.

Knapp 1000 Menschen konnte die Ebermannstadter Tagespflege der Caritas bereits bei der Umsetzung dieses Lebenswunsches in den vergangenen zehn Jahren unterstützen. Aktuell nutzen dank eines flexiblen Buchungssystems über 50 Menschen aus Ebermannstadt und den umliegenden Gemeinden die 20 Tagesplätze. Ehmann bedankte sich vor allem bei Annika Sauer, die als Leiterin der Tagespflege und der großen Sozialstation die Verantwortung für die Versorgung von circa 400 Patienten mit Ruhe, Umsicht und Wertschätzung für ihre Mitarbeiter trage und übergab ihr einen Blumenstock. Als Dank für das herausragende Engagement des ehren- und hauptamtlichen Teams überreichte der Caritasvorstand einen Gutschein für ein gemeinsames Essen. Caritasfahrer Hermann Wiemann zapfte gekonnt das Bierfass mit einem einzigen Schlag an und leitete zum gemütlichen Teil über. Dr. Alban spielte bekannte Lieder zum Mitsingen. red