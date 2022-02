Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg sucht Betreuer für seine Kindererholungen in den Sommerferien . Gedacht ist an junge Frauen und Männer , die mindestens 18 Jahre alt sind. Zu ihren Aufgaben gehört die Ausgestaltung des Ferienprogramms, um pädagogische Erfahrungen mit Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahre zu sammeln. Der Einsatz kann als Praktikum anerkannt werden. Nähere Informationen gibt es beim Caritasverband unter der Telefonnummer 0951/8604381, per E-Mail an irmtraut.boettcher@caritas-bamberg.de oder unter www.kindererholung-caritas.de. red