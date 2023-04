Der Vorsitzende des Caritasverbandes für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim e.V., Alfons Galster, hat seinen 75. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass hatte der Caritasverband zu einer Feierstunde eingeladen.

Vorstand Peter Ehmann würdigte vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Verdienste Galsters in der Caritas über knapp fünf Jahrzehnte. „Unter seiner Regie entwickelte sich die kirchliche soziale Organisation mit 230 hauptamtlichen und 300 ehrenamtlichen Mitarbeitern, in der rund 12.000 Menschen aktuell in unserer Region Forchheim-Bamberg beraten, betreut oder gepflegt werden“, so Ehmann. Gerade in der aktuellen Krisendichte seien die Caritasdienste für viele Menschen der rettende Anker. Aus ihrer Not heraus suchten viele Hilfesuchende Kleiderkammern, Sozialläden, die soziale Beratung und die Insolvenzberatung auf.

Landrat Dr. Hermann Ulm und die Direktorin des Diözesancaritasverbandes Bamberg Ursula Kundmüller dankten in ihren Grußworten dem Jubilar für sein vielfältiges Wirken zugunsten des Gemeinwohls und von Menschen in Not.

Der Einladung zu der Feierstunde waren auch Dekan Martin Emge und der Vorsitzende des Aufsichtsrates Georg Kröppelt ins Forchheimer Caritashaus in der Birkenfelderstraße gefolgt.

Sichtlich gerührt bedankte sich Alfons Galster für die Ausrichtung der Geburtstagsfeier und ließ die Entwicklung des Caritasverbandes seit 1976 noch einmal Revue passieren. Ehmann überreichte Alfons Galsters Ehefrau Magdalena einen Frühlingsstrauß für ihre Bereitschaft, das Ehrenamt ihres Mannes zu unterstützen. Als Geschenk erhielt Alfons Galster eine individuelle Führung mit seiner Ehefrau in der St.Elisabeth-Kirche in Bamberg, in der die durch den Künstler Markus Lüpertz neu gestalteten Fenster zu sehen sind. red