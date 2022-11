Neuwahlen und Ehrungen standen im Vordergrund der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins „Cäcilia-Lyra“ Weilersbach . Unter der Wahlleitung von Vizebürgermeister Roland Dauer bestätigten die Mitglieder im Vereinslokal Gasthaus Nagengast („Schnörla“) ihre Vorsitzende Manuela Wunner einstimmig im Amt, ebenso deren Stellvertreter Michael Scholze. Auch sonst änderte sich personell wenig, nur im Beirat. Kassierer ist weiterhin Waldemar Kaiser und Schriftführerin wie gehabt Sabine Dötzer. Margit Hofmann bleibt Notenwartin und als Beisitzer fungieren in gewohnter Manier Marianne Birkel und Juliane Dürrbeck. Neu dazugewählt wurde Mona Hartmann. Zu Revisoren wurden Monika Ulbricht-Amon und Norbert Sebald bestimmt.

Man kam zu den Ehrungen von Mitgliedern, die dem Verein seit Jahrzehnten die Treue halten. Dies waren für 25 Jahre: Antonie Schmitt, Gertrud Amon, Rudi Hofmann und Susanne Frauen. Sein 65. Jubiläum beging Ewald Amon und jeweils 60 Jahre sind dabei Christa Knauer und Ehrenvorsitzender Alfred Hagelmüller.

Vorsitzende Wunner berichtete in ihrem Jahresrückblick von einem lebendigen und harmonischen Vereinsleben in musikalischer wie gesellschaftlicher Hinsicht. Auch finanziell stehe der Verein nach Angaben von Kassier Waldemar Kaiser auf gesunden Beinen. Wunner erinnerte an die Aktivitäten im vergangenen Jahr, unter anderem an den Auftritt beim 111. Jubiläum des Patenvereins Reuth, an die Gottesdienstgestaltung beim St.-Anna-Pfarrfest sowie in Muggendorf.

Gut angenommen wurde auch heuer die Backaktion „Hüftgold“. Sie ist auch für den 19. August wieder geplant. Worauf man im kommenden Jahr ein besonderes Augenmerk legen müsse, seien nach Wunner die Vorbereitungen für das 120. Vereinsjubiläum, das am 28. Oktober gefeiert wird.

Vorsitzende Wunner dankte allen für ihren Einsatz, insbesondere den Helfern, die zum Gelingen der Vereinsaktivitäten beigetragen haben. „Ohne ihr Zutun wäre manches nicht möglich gewesen“. Als nächsten Termin nannte sie das Adventskonzert am 26. November in St. Anna.

Zuversicht strahlte auch Dirigentin Anke Rosbigalle aus. Für ihren Redebeitrag, in dem sie das Mitmachen der Chormitglieder lobte, brauchte sie nicht viele Worte, die jedoch alles sagten, worüber sich die Sängerrunde freute: „Ich fühle mich bei den Weilersbacher Sängern wohl.“ Mit anerkennenden Worten für das Engagement der Singgemeinschaft in der Gemeinde sowie einer Anzahl von Vereinsvorhaben kann der „Liederkranz Weilersbach “ jedenfalls zuversichtlich in das neue Vereinsjahr starten.

dia