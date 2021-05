Zu einem „InfoTreff“ lädt der Verkehrsclub Deutschland ( VCD ) am Mittwoch, 26. Mai, um 19 Uhr ein. Dieser findet virtuell über die Plattform „meet.jit.si“ statt. Im Vordergrund wird der Busverkehr in der Stadt und im Landkreis Forchheim stehen. Darüber hinaus hat sich Werner Hennig über wegweisende ÖPNV-Projekte kundig gemacht, die unter Umständen auch den öffentlichen Verkehr in Stadt und Landkreis Forchheim stark verbessern könnten. Der VDC ist für alle Themen offen, die mit Umwelt und Verkehr zusammenhängen. Der VCD-Treff findet jeweils am letzten Mittwoch eines Monats um 19 Uhr statt. red