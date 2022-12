Noch vor Weihnachten können Busse den Paradeplatz vom östlichen Zweig her wieder anfahren. Der Bus-Ersatzhalt in der Birkenfelderstraße entfällt dann. Das teilt die Stadt Forchheim auf Anfrage mit. Demnach bleibt die Busführung aus südlicher Richtung wie gehabt bestehen.

Seit Freitag, 2. Dezember, hat die Verkehrsfreigabe für den Individualverkehr in einer Fahrtrichtung ab der Nürnberger Straße in Richtung Marktplatz bzw. Klosterstraße begonnen. Somit ist die Tiefgarage auch wieder von der Klosterstraße aus erreichbar. Die Durchfahrt Paradeplatz bleibt geschlossen.

Im Zuge der Neugestaltung des Platzes und des Neubaus der Pflasterflächen einschließlich des erforderlichen Leitungsbaus war der Kreisverkehr am östlichen Teil des Platzes seit dem 15. August 2022 gesperrt. Zum 1. Oktober 2022 wurde die Zufahrt zur Tiefgarage am Paradeplatz wieder möglich. Nun wurde zur Nürnberger Straße mit einem Asphaltbelag eine provisorische Durchfahrt geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Im neuen Bauabschnitt 3a werden – zumindest solange es die Witterungsbedingungen zulassen – bis Ende des Jahres die Pflasterarbeiten im Fahrbahnbereich bis zum Bereich „Currywoschdhaus“ weitergeführt. red