Das Landratsamt Forchheim teilt mit, dass anlässlich des autofreien Sonntages am 4. September (mit dem Fränkische-Schweiz-Marathon ) eine Straßensperrung der B 470 von Weilersbach bis Behringersmühle und der St 2191 von Behringersmühle bis Abzweigung Eichenbirkig für einen reibungslosen Ablauf des Großereignisses sorgt. Die Buslinie 230 verkehrt nur zwischen Gasseldorf und Hollfeld beziehungsweise Breitenlesau. Die Buslinie 389 verkehrt zwischen Ebermannstadt Bahnhof und Gößweinstein über Pretzfeld, Wannbach, Morschreuth und Leutzdorf, zwischen Gößweinstein und Pegnitz wieder auf dem normalen Fahrweg, der Shuttleverkehr zwischen Gößweinstein und Behringersmühle wie in den letzten Jahren entfällt daher. Die Buslinie 399.1 fährt zwischen Behringersmühle und Waischenfeld, Umleitung über Oberailsfeld und Eichenbirkig, ab Haltestelle Rabeneck Cafe Krems wieder auf dem normalen Linienweg. Die Haltestellen Rabeneck und Doos können nicht bedient werden. Die Buslinie 399.2 verkehrt nur bis beziehungsweise ab Breitenlesau. Die Haltestellen ab Siegritzberg bis Ebermannstadt können nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auch die Hinweise an den Haltestellen zu beachten. red