Das Staatliche Bauamt Nürnberg erneuert die Fahrbahndecke auf der Bundesstraße 2 (B 2) in Forth zwischen den Einmündungen der Staatsstraße 2236 in Fahrtrichtung Mausgesees sowie der Staatsstraße 2740 in Fahrtrichtung Frohnhof. Dies erfolgt in zwei Bauabschnitten. Bauabschnitt eins: Vollsperrung der Staatsstraße 2236, Stresemannstraße zwischen Einmündung der B 2 und Einmündung Goethestraße. Bauabschnitt zwei: Vollsperrung der Bundesstraße 2 und der Staatsstraße 2740 Frohnhofer Hauptstraße bis Einmündung Humboldtstraße. Die Bauarbeiten des ersten Bauabschnittes auf der Staatsstraße 2236 zwischen der B 2 und der Goethestraße beginnen am Montag, 24. Oktober, mit einer Vollsperrung und dauern voraussichtlich drei bis vier Wochen an. Im Anschluss daran folgt der zweite Bauabschnitt ebenfalls mit einer Vollsperrung der B 2 zwischen Einmündung Frohnhofer Hauptstraße und Stresemannstraße. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende Dezember 2022 beendet sein. Während der Bauabschnitte sind die betroffenen Straßenzüge jeweils für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Der Baustellenfahrplan der Busse ist über die Fahrplanauskunft des VGN im Internet unter: vgn.de/fahrplanaenderungen/ abrufbar. red