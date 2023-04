Die Fraktion der Dorfgemeinschaft Kleinsendelbach hatte per Antrag vom 28. März einen Bürgerentscheid zum Vereinstreffpunkt „Schwabachstüberl“ gestellt. Bürgermeisterin Gertrud Werner beantragte vor der Abstimmung über den Antrag – Durchführung eines Bürgerentscheids mittels Ratsbegehren zum Ersatzneubau des Schwabachstüberls – eine namentliche Abstimmung, die das Ratsgremium einstimmig verabschiedete.

Die Beschlussvorlage lautete: „Der Gemeinderat beschließt, die Bürgerinnen und Bürger mittels der Durchführung eines Bürgerentscheids entscheiden zu lassen, ob das ,Schwabachstüberl’ abgerissen und anschließend neu erbaut werden soll. Der Abstimmungstermin, die Fragestellung zum Bürgerentscheid und die Stimmzettel sind in gesonderter Beschlussfassung zu behandeln.“ Dieser Beschluss wurde im Gremium mit 6:7 Stimmen abgelehnt.

Ein Tagesordnungspunkt der Sitzung Ende März war von der Agenda genommen worden. Dieser Punkt wurde nun behandelt. Folgender Beschluss stand zur Abstimmung: „Der Gemeinderat beschließt, die Tagesordnung um den Punkt Beauftragung eines Architekten für die Genehmigungsplanung Leistungsphase 4 des Ersatzneubaus ,Schwabachstüberl’ mit Festplatz und Skateranlage zu erweitern.“ Auch dieser Beschluss wurde mit 6:7 Stimmen abgelehnt.

Schimmel im Gemäuer

Beide Punkte waren schon in vorherigen Sitzungen ausgiebig diskutiert worden, so dass Bürgermeisterin Werner nur noch darüber abstimmen ließ. In der Debatte war es darum gegangen, ob das „Schwabachstüberl“ saniert werden soll, obwohl sich im Gemäuer schwarzer Schimmel eingenistet hatte und eine weitere Nutzung seitens der Gesundheitsbehörde als nicht zulässig erachtet wurde. Eine Sanierung wäre nach Begutachtung durch den Sachverständigen mindestens so teuer gekommen wie der schon fertig geplante Neubau, der auch noch bezuschusst wird durch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die Vereine brauchen dringend Räumlichkeiten, und das „Schwabachstüberl“ befindet sich in einem Grünstreifen an der Schwabach.