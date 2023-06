Im Sommer 1993 gab es erstmals CDs zum Ausleihen in der Stadtbücherei Forchheim . Die allererste CD, die damals in den Medienkatalog aufgenommen wurde, war von der Rockband AC/DC . Jetzt, also 30 Jahre später, verabschiedet sich die Stadtbücherei Forchheim von ihrer Musik-CD-Abteilung und schafft Platz für Neues. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, wie der gewonnene Platz genutzt werden soll. Vielleicht werden bestehende Mediengruppen ausgebaut oder aber auch ein ganz neues Angebot geschaffen. Die CDs können zu günstigen Preisen auf dem Flohmarkt beim Büchereifest am 24. Juni gekauft werden. Das Büchereifest findet von 13 bis 18 Uhr statt. Foto: Stadtbücherei Forchheim