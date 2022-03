Die fränkische FDP-Bundestagsabgeordnete Katja Hessel (Nürnberg), Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen Christian Lindner , lädt am Samstag, 12. März, zum „Ladies-Brunch in Pottenstein ein. Beginn ist um 10.30 Uhr im Kurcafé-Bistro des Hotels „Schwan“, Am Kurzentrum 6. Nach einem Begrüßungssekt wird Katja Hessel einen Einblick in ihren Alltag als Abgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin geben und steht für Fragen und weitere Gespräche zur Verfügung. Um Anmeldung unter E-Mail pottenstein@fdp-oberfranken.de wird gebeten. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 9. März. red