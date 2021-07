Am Freitagnachmittag wurde in der Hans-Böckler-Straße in Forchheim im Zeitraum von 14 bis 16.30 Uhr ein vor dem Autohaus Wormser geparkter BMW angefahren. Obwohl an dem Fahrzeug Schaden im vierstelligen Bereich entstand, entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle . Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.