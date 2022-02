Am Mittwochnachmittag hat ein 49-jähriger BMW-Fahrer, als er von einem Anwesen in Ebermannstadt aus rückwärts in die Bahnhofsstraße in den fließenden Verkehr fahren wollte, einen Renault eines 37-Jährigen übersehen. Der BMW prallte in dessen Fahrzeugseite. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.