Ins Visier der Bayreuther Verkehrspolizei ist ein slowenischer Staatsbürger geraten, der am Dienstagabend mit einem BMW X3 unterwegs war und per Haftbefehl gesucht wurde. Auch bei der Beifahrerin wurden die Beamten fündig. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften die Verkehrspolizisten gegen 20.30 Uhr den BMW mit österreichischer Zulassung auf der A 9 auf Höhe der Autobahnausfahrt Bayreuth-Süd. Schnell bestätigte eine Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem, dass das Fahrzeug ausgeschrieben ist. Doch nicht nur das, der Fahrer wurde zudem per Haftbefehl gesucht. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und verhafteten den Fahrer. Bei der Beifahrerin fanden sie eine kleinere Menge Marihuana.

Bezüglich des österreichischen BMW übernahm die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen. pol