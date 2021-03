Polizisten aus Ebermannstadt führten am Dienstagnachmittag eine Geschwindigkeitsmessung durch in der Bamberger Straße, in der Nähe der dort befindlichen Schule. Bei der knapp eineinhalbstündigen Messung mussten insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer von den Polizeibeamten beanstandet werde. Einer der beanstandeten Fahrer war bei erlaubten 30 Stundenkilometern mit 65 Stundenkilometern unterwegs. Diese massive Geschwindigkeitsüberschreitung führt zu einem saftigen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot.