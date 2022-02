In der Zeit von Donnerstag, 10 bis 15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Gosberger Straße in Kersbach einen blauen Mitsubishi im Bereich der beiden rechten Fahrzeugtüren zerkratzt. Der Wagen stand am Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise erteilen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.