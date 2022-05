Die Freien Wähler Eggolsheim und der Ortsverband der Grünen haben sich mit einem gemeinsamen Schreiben unter dem Motto „ Natur , Wohnen , Vereinsleben an einem Ort“ zur geplanten Bebauung des ehemaligen Eismann-Grundstücks in Kauernhofen an den Eggolsheimer Bürgermeister Claus Schwarzmann gewandt. In dem Schreiben haben die beiden Gruppierungen die Ergebnisse der letzten Wochen aus zahlreichen Gesprächen mit der Bevölkerung zusammengefasst und bitten das Gemeindeoberhaupt, diese bei den Planungen zu berücksichtigen.

Die Gelegenheit vor Ort die Natur in Form des Erhalts der alten Baumbestände im hinteren Teil des Grundstückes mit Wohnraumschaffung sowie dem gleichzeitigen Bau eines Vereinsheimes zu kombinieren, sehen beide Parteien als große Chance für ein Leuchtturmprojekt in der Gemeinde.

Der Erhalt der Baumbestände sei ein wichtiger lokaler Beitrag zum Klimaschutz und schaffe Aufenthaltsqualität, so der Grünensprecher Francois Gaborieau, und bewahre ein Stück Heimat. Gleichzeitig könne man mit einer geschickten Wohnbebauung im vorderen Teil des Grundstückes Verkehrsströme kanalisieren und mit dem Bau des Vereinsheimes den örtlichen Vereinen eine neue Bleibe im Herzen Kauernhofens schaffen, ergänzte die Vorsitzende der Freien Wähler Eggolsheim , Irmgard Heckmann. red