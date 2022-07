Der Kultur- und Förderverein Leutenbach hat ergänzend zu den bisherigen Aktivitäten eine Vortragsreihe gestartet, die sich mit den Themenfeldern Gesellschaft, Politik und Religion befasst. Hierzu wurde für den zweiten Abend ein namhafter Referent nach Leutenbach eingeladen. Am Dienstag, 26. Juli, um 19 Uhr hält Michael Gmelch im Pfarrheim St. Jakobus, Am Pfarrgarten 6, den Vortrag „Schickt die Bischöfe in die Wüste“. Michael Gmelch ist Priester ( Diözese Eichstätt ), Dozent für christliche Ethik und

Militärdekan an der Universität der Bundeswehr in München. Er begleitet seit Jahren spirituelle Touren in der tunesischen Sahara. Der Eintritt ist frei.

Der Verein bringt seit vielen Jahren Theaterstücke auf die Bühne, organisiert Seniorenausflüge, veranstaltet Kindernachmittage oder greift verschiedenen Organisationen für deren gesellschaftliche Arbeit finanziell unter die Arme. red