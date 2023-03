Am Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr lädt die Big Band der Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand in die Festhalle am Deerlijker Platz zu ihrem jährlichen Konzert ein.

Die Big Band „von der Rolle“ der Jugend- und Trachtenkapelle präsentiert eine Reise durch die verschiedenen Facetten der Big-Band-Musik. Vom Swing über funkige Jazz-Stücke bis zu modernen Klassikern ist laut Pressemitteilung für jeden Big-Band-Liebhaber etwas dabei.

Von der Rolle

Die Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen lädt ein, musikalisch „von der Rolle“ zu sein. Unter der Leitung von Edmund Rolle erleben die Besucher demnach an diesem Abend das erstklassig dargebotene Repertoire der Big Band „von der Rolle“ gepaart mit dem Gesang der herausragenden Sängerin Kerstin Horz. Die Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand freut sich auf einen herrlich beswingten Abend.

Vorverkauf läuft

Karten sind an der Abendkasse zu zwölf Euro beziehungsweise neun Euro ermäßigt sowie im Vorverkauf bei Elektro-Heid in Neunkirchen am Brand zu zehn Euro beziehungsweise sieben Euro ermäßigt erhältlich. red