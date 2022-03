Bereits in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Dienstag, 7.20 Uhr, hat ein bislang unbekannter Dieb Trockenbauprofile im Wert von circa 3000 Euro aus dem Lagerraum eines Rohbaus in der Birkenfelderstraße in Forchheim entwendet. Für den Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Daher sucht die Polizeiinspektion Forchheim nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09191/70900. pol