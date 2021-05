Am Dienstagnachmittag hat eine Trickbetrügerin im Bereich der Marktgemeinde Wiesenttal bei mehreren Senioren im Alter zwischen 70 und 82 Jahren angerufen und ein Bekanntschafts- oder Verwandtschaftsverhältnis vorgegaukelt. Die Senioren fielen nicht auf die Betrugsmasche herein.

Die Gaunerin versuchte durch geschickte Gesprächsführung, die Opfer zur Herausgabe eines fünfstelligen Geldbetrages zum Kauf einer Eigentumswohnung zu bewegen. Wie bereits auf Seniorennachmittagen der Polizei Ebermannstadt empfohlen, durchschauten die Rentner die Masche und gingen nicht auf das Gespräch ein. Sie beendeten sofort das Telefonat und meldeten sich bei der Polizei .

In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Gehen Sie auf Geldforderungen am Telefon nicht ein! Beenden Sie sofort solche Telefonate! Seien Sie in solchen Fällen misstrauisch, dies ist nicht unhöflich, und verständigen Sie in Zweifelsfällen die örtliche Polizei oder den Polizeinotruf! pol