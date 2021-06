LKR Forchheim vor 12 Stunden

Freizeit

Betriebswege entlang des Main-Donau-Kanals dürfen nicht beschädigt werden

Gerade in der schönen Jahreszeit laden die Betriebswege entlang des Main-Donau-Kanals (MDK) dazu ein, diese zur Erholung an der frischen Luft und am W...