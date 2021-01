Am Mittwoch hat sich in den frühen Morgenstunden in der Milchhofstraße in Ebermannstadt ein Betriebsunfall bei einer milchverarbeitenden Firma ereignet, bei der ein 35-jähriger Angestellter wohl nur leichte Verletzungen davongetragen hat. Gegen 4.15 Uhr verklemmte sich am Boden ein Gitter bei einer Leergutstapelmaschine, so dass der Arbeitsprozess nicht fortgesetzt werden konnte. Daraufhin schaltete die Aufsicht die Maschine ab und der Mann trat mit einem Bein in den Förderbereich der Maschine . Da noch ein Zylinder unter Druck stand, wurde noch ein weiteres Gitter nach vorne befördert und drückte das Bein mit dem Gitter an eine Schiene, so dass dieses eingeklemmt wurde. Arbeitskollegen eilten sofort zu Hilfe und befreiten den leicht verletzten Mann aus seiner misslichen Lage. Nach sofortiger notärztlicher Versorgung wurde der Angestellte zur weiteren Behandlung seiner offenen Wunde in das Klinikum Forchheim gebracht.