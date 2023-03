Die Gemeinde Dormitz und die Bürgerenergiegenossenschaft Bürger-für-Bürger-Energie laden alle Bürger zur Informationsveranstaltung über den Bau der Photovoltaik-Anlage auf dem Kindergartendach in Dormitz ein. Die Anlage wird einen durchschnittlichen Ertrag von etwa 66.000 kWh jährlich erzeugen und den Neubau des Dormitzer Kindergartens mit sauberem Ökostrom versorgen (prognostizierter Eigenverbrauch: bis zu 26.000 kWh pro Jahr). Die Gemeinde wird neben einem positiven Einfluss in ihrer CO2-Bilanz auch von einer Gewinnbeteiligung, zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen sowie einem reduzierten Strompreis finanziell profitieren.

Finanzielle Beteiligung

Das Investitionsvolumen liegt laut Pressemitteilung bei rund 100.000 Euro. Die Genossenschaft Bürger-für-Bürger bietet allen Interessierten die Möglichkeit zu investieren. Über Genossenschaftsanteile ab einem Wert von 500 Euro plus einem Aufgeld von 25 Euro ist es möglich, sich finanziell an der Genossenschaft und dadurch am Bau des Photovoltaik-Projekts zu beteiligen.

Über die Details zur Beteiligung, erwartete Kapitalerträge und den Bauzeitenplan informieren Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft am 24. März ab 17 Uhr in der Mehrzweckhalle der Grundschule Dormitz . red