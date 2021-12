Ein Spendenprojekt für den Besuchshundedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Forchheim war nach der letztjährigen Weihnachtsaktion für den Wünschewagen (Krankentransportwagen zur Erfüllung letzter Wünsche von Sterbenskranken) erneut ein großer Wunsch von Karin Fenzl. So kam es, dass sie kurzerhand erneut die Damen ihres Strickkreises um Unterstützung bat und wieder viele schöne neue Tücher und Socken entstanden. Waren es im letzten Jahr größtenteils große Musternixen und Streifentücher, so gab es dieses Mal auch viele kleinere Tücher namens „Easy“.

Easy war es aber nicht, den Verkauf zu organisieren, mit dem Hintergrund, dass die aktuelle Pandemie-Situation den Adventsmarkt beim Seifenbasar in Effeltrich vielleicht nicht stattfinden ließe. Ihre Stammkunden sicherten sich vorab ihre Wunschartikel , und viele schöne Sachen konnten dann doch noch unter dem Motto „Gestricktes von Kopf bis Fuß und Accessoires“ in Form von Getöpfertem an die Besucher des Marktes für die Spendenaktion verkauft werden.

Karin Fenzl, die selbst die Leitung des Besuchshundedienstes innehat, freut sich sehr darüber, der Einrichtung einen Scheck in Höhe von 1370 Euro übergeben zu können. Dieses Geld wird für Aus- und Fortbildung sowie Dienstkleidung der 25 Ehrenamtlichen und deren Hunde verwendet.

Vor allem Ältere oder Menschen mit Behinderung und Kinder, aber auch Kranke reagieren auf den Kontakt mit den Hunden sehr positiv. Meist ist es ihnen aber nicht möglich, sich ein eigenes Haustier zu halten. In diesem Fall kommt der „Besuchshund“ dann mit seinem Menschen vorbei und hilft so, ein bisschen Freude in den Alltag zu bringen.

Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich von Erlangen bis Bamberg und von Höchstadt bis Ebermannstadt. red