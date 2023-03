Ein 33-Jähriger hat unter Drogeneinfluss einen Unfall an der Autobahnausfahrt Buttenheim verursacht. Der Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters fuhr am frühen Montagabend die Abfahrt der A 73 an der Ausfahrt Buttenheim ab. Dabei hatte er seine Geschwindigkeit viel zu schnell gewählt, geriet in der Kurve nach links ins Bankett und fuhr dabei mehrere Leitpfosten und Schilder um. Bei der Unfallaufnahme wurde schnell klar, dass nicht nur unangepasste Geschwindigkeit, sondern auch mangelnde Fahrtüchtigkeit des Fahrers unfallursächlich war. Er zeigte eindeutige drogentypische Auffälligkeiten und ein freiwilliger Drogentest schlug ebenfalls positiv auf THC an. Zudem lagen noch weitere Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht und mangelhafte Ladungssicherung vor. Im Kleintransporter fanden die Beamten der Verkehrspolizei Bamberg zudem Drogenutensilien mit Drogenresten. Eine Blutentnahme musste durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Den Mann erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Drogenbesitzes. Da er nur einen ausländischen Führerschein hat, durfte er diesen zwar behalten, bekommt aber in Deutschland für einen längeren Zeitraum eine Fahrerlaubnissperre. pol